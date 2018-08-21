В Facebook произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. В социальной сети Facebook сегодня, 21 августа, во всем мире фиксировались проблемы в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
По состоянию на 19:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (34%), а также отправлять или получать сообщения (15%).
Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Эквадоре, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Египте, Индии, Японии, Китае, Бангладеш, Маниле, Сингапуре, Лаосе, Таиланде, Германии, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии, Дании, Норвегии, Болгарии, Румынии, Литве.
Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Ровно, Тернополя, Сум, Харькова, Полтавы, Никополя, Запорожья, Черкасс и Винницы.
Как сообщал УНН, на прошлой неделе сбои в Facebook происходили три дня подряд.