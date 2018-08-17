Збої у Facebook продовжуються третій день поспіль
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. У соціальній мережі Facebook сьогодні, 17 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Станом на 18:35 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (45%), авторизуватися (31%), а також відправляти або отримувати повідомлення (23%).
Найбільші проблеми спостерігаються майже по всій території США, на Кубі, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, Уругваї, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, Єгипті, Саудівській Аравії, Таїланді, В’єтнамі, Лаосі, Манілі, М’янмі, Японії, Пакистані, Непалі, В’єтнамі, Індії, Казахстані, Киргизстані, Новій Зеландії, Грузії, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Румунії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, Австрії, Польщі, Данії, Норвегії, Болгарії, західній частині Росії та у Москві.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Запоріжжя, Дніпра, Харкова, Мелітополя.
Як повідомляв УНН, вчора та позавчора у Facebook стався масштабний збій.