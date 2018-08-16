У Facebook знову стався масштабний збій

Станом на 17:50 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (45%), авторизуватися (35%), а також відправляти або отримувати повідомлення (19%).



Найбільші проблеми спостерігаються майже по всій території США, на Кубі, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, на південному сході та на південному заході Канади, в Австралії, Кенії, Єгипті, Саудівській Аравії, Бангладеш, В’єтнамі, Лаосі, Японії, Пакистані, Непалі, В’єтнамі, Індії, Казахстані, Новій Зеландії, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Ірландії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Чехії, Данії, Норвегії, Болгарії.



Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Запоріжжя, Дніпра, Полтави та Маріуполя.



Як повідомляв УНН, вчора у Facebook стався масштабний збій.