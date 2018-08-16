В Facebook снова произошел масштабный сбой

По состоянию на 17:50 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (45%), авторизироваться (35%), а также отправлять или получать сообщения (19%).



Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, на Кубе, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Кении, Египте, Саудовской Аравии, Бангладеш, Вьетнаме, Лаосе, Японии, Пакистане, Непале, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Новой Зеландии, Германии, Турции, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии, Дании, Норвегии, Болгарии.



Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Запорожья, Днепра, Полтавы и Мариуполя.



Как сообщал УНН, вчера в Facebook произошел масштабный сбой.