У Facebook стався збій
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У соціальній мережі Facebook сьогодні, 15 серпня, по всьому світу фіксувалися проблеми в роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.
Станом на 10:30 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (42%), авторизуватися (36%), а також відправляти або отримувати повідомлення (21%).
Найбільші проблеми спостерігаються майже по всій території США, на Кубі, у Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Чилі, Венесуелі, на південному сході Канади, в Австралії, В’єтнамі, Лаосі, Японії, Пакистані, Індії, Казахстані, Німеччині, Туреччині, Великій Британії, Нідерландах, Бельгії, Франції, Італії, Іспанії, Латвії, Польщі, Чехії.
Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Харкова, Луцька, Запоріжжя.
Як повідомляв УНН, у понеділок у Twitter, Facebook та Viber стався масштабний збій.