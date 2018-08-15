В Facebook произошел сбой

По состоянию на 10:30 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (42%), авторизироваться (36%), а также отправлять или получать сообщения (21%).

Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, на Кубе, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, на юго-востоке Канады, в Австралии, Вьетнаме, Лаосе, Японии, Пакистане, Индии, Казахстане, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Латвии, Польши, Чехии.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Харькова, Луцка, Запорожья.

Как сообщал УНН, в понедельник в Twitter, Facebook и Viber произошел м асштабний сбой.