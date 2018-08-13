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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У Twitter, Facebook та Viber стався масштабний збій

Київ • УНН

 • 11944 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У соціальних мережах та додатках для спілкування Twitter, Facebook та Viber станом на 20:20 фіксуються проблеми у роботі. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Downdetector, сервісу, який відстежує роботу інтернет-ресурсів.

У Twitter, Facebook та Viber стався масштабний збій

Станом на 20:10 за київським часом користувачі Twitter скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (74%), авторизуватися (15%), а також відправляти або отримувати повідомлення (10%).

Найбільше страждають США, Бразилія, Аргентина, Перу, Мексика, Туреччина, Малазія, Японія, Індія, Росія, Греція, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, Нідерланди, Чехія, Польща, Норвегія.

В Україні проблеми фіксуються на сході країни, в Одесі та у Житомирі.

Станом на 20:20 за київським часом користувачі Facebook скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (43%), авторизуватися (36%), а також відправляти або отримувати повідомлення (19%).

Найбільші проблеми спостерігаються у США, Мексиці, Перу, Бразилії, Аргентині, Японії, Австралії, Індії, Непалі, Пакистані, Росії, Туреччині, Греції, Італії, Іспанії, Франції, Німеччині, Нідерландах, Австрії Польщі, Данії, Швеції та Румунії.

Серед українських користувачів на проблеми жаліються жителі Києва, Одеси та Дніпра.

Станом на 20:20 за київським часом користувачі Viber скаржаться, що не можуть під'єднатися до сервера (50%), авторизуватися (25%), а також відправляти або отримувати повідомлення (25%).

Найбільші проблеми з роботою додатку є у США, Мексиці, Аргентині, Італії, Франції, Великій Британії, Бельгії, Польщі, Білорусі, Туреччині, Молдові, Росії, Естонії, Греції, Німеччині, Грузії, Нідерландах та Австрії.

В Україні проблеми фіксуються в Одесі, Харкові, Києві, Житомирі, Рівно, Тернополі, Луцьку, Сумах, Полтаві, Дніпрі, Запоріжжі.

Як повідомляв УНН, тиждень тому також стався масштабний збій багатьох соціальних мережах та додатках для спілкування.

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