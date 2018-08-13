В Twitter, Facebook и Viber произошел масштабный сбой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 августа. УНН. В социальных сетях и приложениях для общения Twitter, Facebook и Viber по состоянию на 20:20 фиксируются проблемы в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.
По состоянию на 20:10 по киевскому времени пользователи Twitter жалуются, что не могут подключиться к серверу (74%), авторизироваться (15%), а также отправлять или получать сообщения (10%).
Больше всего страдают США, Бразилия, Аргентина, Перу, Мексика, Турция, Малайзия, Япония, Индия, Россия, Греция, Италия, Испания, Франция, Германия, Нидерланды, Чехия, Польша, Норвегия.
В Украине проблемы фиксируются на востоке страны, в Одессе и в Житомире.
По состоянию на 20:20 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (43%), авторизироваться (36%), а также отправлять или получать сообщения (19%).
Наибольшие проблемы наблюдаются в США, Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Японии, Австралии, Индии, Непале, Пакистане, России, Турции, Греции, Италии, Испании, Франции, Германии, Нидерландах, Австрии Польши, Дании, Швеции и Румынии.
Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Одессы и Днепра.
По состоянию на 20:20 по киевскому времени пользователи Viber жалуются, что не могут подключиться к серверу (50%), авторизироваться (25%), а также отправлять или получать сообщения (25%).
Наибольшие проблемы с работой приложения есть в США, Мексике, Аргентине, Италии, Франции, Великобритании, Бельгии, Польши, Беларуси, Турции, Молдове, России, Эстонии, Греции, Германии, Грузии, Нидерландах и Австрии.
В Украине проблемы фиксируются в Одессе, Харькове, Киеве, Житомире, Ровно, Тернополе, Луцке, Сумах, Полтаве, Днепре, Запорожье.
Как сообщал УНН, неделю назад также произошел масштабный сбой многих социальных сетях и приложениях для общения.