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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сбои в Facebook продолжаются третий день подряд

Киев • УНН

 • 12372 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. В социальной сети Facebook сегодня, 17 августа, во всем мире фиксировались проблемы в работе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Downdetector, сервиса, который отслеживает работу интернет-ресурсов.

Сбои в Facebook продолжаются третий день подряд

По состоянию на 18:35 по киевскому времени пользователи Facebook жалуются, что не могут подключиться к серверу (45%), авторизироваться (31%), а также отправлять или получать сообщения (23%).

Наибольшие проблемы наблюдаются почти по всей территории США, на Кубе, в Мексике, Перу, Бразилии, Аргентине, Чили, Венесуэле, Уругвае, на юго-востоке и на юго-западе Канады, в Австралии, Египте, Саудовской Аравии, Таиланде, Вьетнаме, Лаосе, Маниле, Мьянме, Японии, Пакистане, Непале, Вьетнаме, Индии, Казахстане, Кыргызстане, Новой Зеландии, Грузии, Германии, Турции, Великобритании, Нидерландах, Бельгии, Франции, Италии, Испании, Румынии, Швейцарии, Швеции, Финляндии, Австрии, Польши, Дании, Норвегии, Болгарии, западной части России и в Москве.

Среди украинских пользователей на проблемы жалуются жители Киева, Запорожья, Днепра, Харькова, Мелитополя.

Как сообщал УНН, вчера и позавчера в Facebook произошел масштабный сбой.

Украинские Национальные Новости

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