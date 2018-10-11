Facebook удалил сотни страниц перед промежуточными выборами в США

Указанные страницы и аккаунты, как указывается, будто бы “многократно нарушали правила против спама и скоординированных неаутентичных действий”. С помощью них “публиковали огромный объем контента”, в частности публикации с броскими заголовками, призванные, по оценкам администрации соцсети, “вводить людей в заблуждение по поводу того, что это легитимные форумы для политических дебатов”.

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В компании отметили, что решили заострить внимание на принятых сотрудниками мерах в связи с предстоящими в ноябре промежуточными выборами в Конгресс США. Как разъясняется, речь идет о “фальшивых аккаунтах или о многочисленных аккаунтах с одинаковыми именами”.

Газета The New York Times опубликовала статью по этому поводу, в которой приводятся комментарии представителей Facebook. Из них следует, что удаленные страницы и аккаунты руководствовались американцами, которые пытались повлиять на аудиторию в США, в том числе сторонниками групп правого толка. В некоторых из отдаленных страниц были сотни тысяч подписчиков.

Согласно приведенной изданием информации, Facebook ранее никогда не удалял так много управлявшихся американцами страниц в связи с “кампаниями по оказанию влияния”. Меры были предприняты для предотвращения вмешательства в предстоящие выборы. В статье приводится комментарий главы отдела кибербезопасности соцсети Натаниэля Глейхера. Как он констатировал, сотрудникам компании сложнее принимать меры в отношении аккаунтов американцев из-за того, что иногда трудно провести грань между ограничением свободы слова и борьбой с дезинформацией.

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Напомним, ранее газета The New York Times сообщила, что британской аналитической фирме Cambridge Analytica, которая использует технологии глубинного анализа данных (в частности, данных соцсетей) для разработки стратегической коммуникации в ходе избирательных кампаний в Интернете, удалось собрать личные данные более 50 млн пользователей соцсети. Позже Facebook сообщил об утечке данных почти 90 млн пользователей. Информация была использована для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Как рассказали бывшие сотрудники компании, созданный алгоритм облегчал рассылку пользователям политической рекламы с целью потенциально повлиять на их голоса.

В материале The New York Times утверждалось, что услугами Cambridge Analytica пользовался предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа. Кроме того, в СМИ появлялись информация о возможных связях данной компании с российскими фирмами “Конкорд Менеджмент и Консалтинг” и “Агентство интернет-исследований”, которым были предъявлены обвинения в рамках расследования вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году.