Ежемесячная аудитория Facebook превысила 2,27 млрд человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Количество пользователей Facebook по всему миру превысило 2,27 млрд человек. Об этом свидетельствует опубликованная во вторник корпоративная отчетность за третий квартал компании, которой принадлежит одноименная социальная сеть, передает УНН.
Как следует из документов, по сравнению с третьим кварталом 2017 года данный показатель увеличился на 10%. Речь идет о тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц. При этом в сентябре не менее 1,49 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель вырос на 9% по сравнению с оценками прошлогоднего отчетный период.
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В компании также заострили внимание на том, что, в мире более 2,6 млрд людей используют хотя бы раз в месяц каким-то из её сервисов. В этот список включены, кроме Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным Facebook, больше 2 млрд.
Компания также сообщила, что её чистая прибыль за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, составил 1,76 млрд долларов в расчете на акцию или суммарно 5,14 млрд долл. Он вырос на 9% по сравнению с показателями за третий квартал 2017 года. Тогда прибыль составила 4,71 млрд долларов.
Общая выручка за последний отчетный период превысила 13,73 млрд долларов. В основном, это доходы от рекламы. По итогам третьего квартала 2017 года показатель достиг 10,33 млрд долларов. Таким образом, её рост составил 33%.
Как ранее информировал УНН, Facebook представила функцию создания 3D-фотографий в ленте соцсети.