Ежемесячная аудитория Facebook превысила 2,27 млрд человек

Как следует из документов, по сравнению с третьим кварталом 2017 года данный показатель увеличился на 10%. Речь идет о тех, кто заходит в соцсеть не реже одного раза в месяц. При этом в сентябре не менее 1,49 млрд человек хотя бы один раз в день пользовались Facebook. Данный показатель вырос на 9% по сравнению с оценками прошлогоднего отчетный период.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Facebook представил новую версию Messenger

В компании также заострили внимание на том, что, в мире более 2,6 млрд людей используют хотя бы раз в месяц каким-то из её сервисов. В этот список включены, кроме Facebook, соцсеть Instagram, а также приложения для мгновенного обмена сообщениями Messenger и WhatsApp. Тех, кто делает это хотя бы один раз в день, по данным Facebook, больше 2 млрд.

Компания также сообщила, что её чистая прибыль за трехмесячный период, завершившийся 30 сентября, составил 1,76 млрд долларов в расчете на акцию или суммарно 5,14 млрд долл. Он вырос на 9% по сравнению с показателями за третий квартал 2017 года. Тогда прибыль составила 4,71 млрд долларов.

Общая выручка за последний отчетный период превысила 13,73 млрд долларов. В основном, это доходы от рекламы. По итогам третьего квартала 2017 года показатель достиг 10,33 млрд долларов. Таким образом, её рост составил 33%.

Как ранее информировал УНН, Facebook представила функцию создания 3D-фотографий в ленте соцсети.