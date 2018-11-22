Facebook оскаржив штраф, виписаний британським регулятором

ukru
08:52 • 13633 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 70412 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 206074 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 503719 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 488567 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 471801 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 465103 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 333668 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268818 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 538437 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 111147 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 105153 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 108692 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 103295 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 92625 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 70426 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 456342 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 538439 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 461695 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 410347 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 14652 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 177068 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 173589 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 173715 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 167828 перегляди
Актуальне
Facebook оскаржив штраф, виписаний британським регулятором

Facebook оскаржив штраф, виписаний британським регулятором

Київ • УНН

 • 10100 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Компанія Facebook оскаржила штраф у розмірі 500 тисяч фунтів стерлінгів, який наклав на неї британський регулятор після скандалу з компанією Cambridge Analytica. На думку компанії, регулятор не знайшов доказів того, що даними користувачів у Великій Британії користувалися в неналежних цілях, повідомляє УНН із посиланням на Бі-бі-сі.

В березні поточного року компанія Facebook опинилася в центрі гучного скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі. Пізніше Facebook повідомив про витік даних майже 90 млн користувачів. Інформація була використана для розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Щомісячна аудиторія Facebook перевищила 2,27 млрд осіб

Як заявили представники соцмережі, в 2015 році професор психології Кембриджського університету Олександр Коган за допомогою додатка, створеного ним на платформі Facebook, передав Cambridge Analytica масивний об’єм особистих даних користувачів. У тому ж році соцмережа заблокувала додаток і зажадала від Когана і британської компанії видалити дані, проте з’ясувалося, що не вся інформація була повністю вилучена, в зв’язку з чим аккаунт Cambridge Analytica був заблокований.

Компанія Cambridge Analytica була заснована на “трьох китах”: психологічний поведінковий аналіз, що базується на “моделі океану”; вивчення Big Data (система аналізу “сліду”, що залишається будь-яким користувачем у соц. мережах та Інтернеті); таргетована реклама (дізнавшись про користувача все, вивчивши його переваги, ознайомившись із його даними, йому відправляється адресне послання з тією інформацією, на яку він відреагує належним чином).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Facebook замовляв статті з критикою Apple і Google, щоб відвернути увагу від власних помилок

У матеріалі The New York Times стверджувалося, що послугами Cambridge Analytica користувався передвиборний штаб чинного президента США Дональда Трампа. Крім того, в ЗМІ з’являлися інформація про можливі зв’язки даної компанії з російськими фірмами “Конкорд Менеджмент і Консалтинг” і “Агентство інтернет-досліджень”, яким були пред’явлені звинувачення у рамках розслідування втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.56
Bitcoin
$87,415.90
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.68
Золото
$3,060.60
Ethereum
$2,090.55