Facebook оскаржив штраф, виписаний британським регулятором

В березні поточного року компанія Facebook опинилася в центрі гучного скандалу після того, як газета The New York Times повідомила, що британській аналітичній фірмі Cambridge Analytica вдалося зібрати особисті дані понад 50 млн користувачів соцмережі. Пізніше Facebook повідомив про витік даних майже 90 млн користувачів. Інформація була використана для розробки алгоритму аналізу політичних уподобань виборців. Як розповіли колишні співробітники компанії, створений алгоритм полегшував розсилку користувачам політичної реклами з метою потенційно вплинути на їхні голоси.

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Як заявили представники соцмережі, в 2015 році професор психології Кембриджського університету Олександр Коган за допомогою додатка, створеного ним на платформі Facebook, передав Cambridge Analytica масивний об’єм особистих даних користувачів. У тому ж році соцмережа заблокувала додаток і зажадала від Когана і британської компанії видалити дані, проте з’ясувалося, що не вся інформація була повністю вилучена, в зв’язку з чим аккаунт Cambridge Analytica був заблокований.

Компанія Cambridge Analytica була заснована на “трьох китах”: психологічний поведінковий аналіз, що базується на “моделі океану”; вивчення Big Data (система аналізу “сліду”, що залишається будь-яким користувачем у соц. мережах та Інтернеті); таргетована реклама (дізнавшись про користувача все, вивчивши його переваги, ознайомившись із його даними, йому відправляється адресне послання з тією інформацією, на яку він відреагує належним чином).

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У матеріалі The New York Times стверджувалося, що послугами Cambridge Analytica користувався передвиборний штаб чинного президента США Дональда Трампа. Крім того, в ЗМІ з’являлися інформація про можливі зв’язки даної компанії з російськими фірмами “Конкорд Менеджмент і Консалтинг” і “Агентство інтернет-досліджень”, яким були пред’явлені звинувачення у рамках розслідування втручання Росії в американські президентські вибори в 2016 році.