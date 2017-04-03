Ф.Могерини выразила поддержку народу РФ после взрыва в метро Санкт-Петербурга

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44548 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103425 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158890 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117499 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117169 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112938 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104553 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107149 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103636 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154187 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Ф.Могерини выразила поддержку народу РФ после взрыва в метро Санкт-Петербурга

Ф.Могерини выразила поддержку народу РФ после взрыва в метро Санкт-Петербурга

Киев  •  УНН

 • 7622 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что мысленно - с народом России и следит за новостями, поступающими из Санкт-Петербурга в РФ, где произошел взрыв в метро. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.

"Слежу за новостями из Санкт-Петербурга, вместе со всеми министрами иностранных дел ЕС. Наши мысли со всем народом России", - отметила она.

Напомним, 3 апреля взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

Президент РФ В.Путин не исключил терроризм из причин взрыва в петербургском метро: "Неизвестные причины (взрыва - ред.), Поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет ... Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и уголовные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло".

Following the news coming from #SaintPetersburg, together with all EU Foreign ministers. Our thoughts are with all people of #Russia

— Federica Mogherini (@FedericaMog) 3 апреля 2017 г.

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