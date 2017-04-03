Ф.Могерини выразила поддержку народу РФ после взрыва в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что мысленно - с народом России и следит за новостями, поступающими из Санкт-Петербурга в РФ, где произошел взрыв в метро. Об этом она написала в своем микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Слежу за новостями из Санкт-Петербурга, вместе со всеми министрами иностранных дел ЕС. Наши мысли со всем народом России", - отметила она.
Напомним, 3 апреля взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга.
Из официальных источников известно о 50 пострадавших.
По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.
Президент РФ В.Путин не исключил терроризм из причин взрыва в петербургском метро: "Неизвестные причины (взрыва - ред.), Поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет ... Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и уголовные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло".
Following the news coming from #SaintPetersburg, together with all EU Foreign ministers. Our thoughts are with all people of #Russia— Federica Mogherini (@FedericaMog) 3 апреля 2017 г.