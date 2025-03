Ф.Могерини выразила поддержку народу РФ после взрыва в метро Санкт-Петербурга

"Слежу за новостями из Санкт-Петербурга, вместе со всеми министрами иностранных дел ЕС. Наши мысли со всем народом России", - отметила она.

Напомним, 3 апреля взрыв произошел в метро Санкт-Петербурга.

Из официальных источников известно о 50 пострадавших.

По состоянию на 16:00 о украинцах среди погибших в метро Санкт-Петербурга информации не было.

Президент РФ В.Путин не исключил терроризм из причин взрыва в петербургском метро: "Неизвестные причины (взрыва - ред.), Поэтому об этом еще рано говорить. Расследование покажет ... Естественно, всегда рассматриваются все варианты - и бытовые, и уголовные, прежде всего проявления террористического характера. Посмотрим. Расследование в ближайшее время даст все ответы на то, что произошло".

Following the news coming from #SaintPetersburg, together with all EU Foreign ministers. Our thoughts are with all people of #Russia

— Federica Mogherini (@FedericaMog) 3 апреля 2017 г.