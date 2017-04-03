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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 49420 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104525 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160762 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118497 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117722 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113195 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104712 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 107187 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103669 просмотра

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М.Кавицкий: думать о покупке магазинов “Helen Marlen” – пустая трата времени

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. 12 апреля на аукцион в системе “Prozorro.Продажи” выставлены не столичные магазины “Helen Marlen” как объекты недвижимости, а только право требования по кредитным договорам, обеспеченным этой недвижимостью. Об этом заявил президент компании “Helen Marlen Group” Михаил Кавицкий, передает УНН.

“Потенциальный приобретатель прав требования рискует не только потерять инвестированные в права требования средства, но и понести дополнительные затраты, будучи втянутым в судебные тяжбы”, — подчеркнул М.Кавицкий.

По словам партнера ЮК FCLEX Олега Малиневского, представляющего интересы “Helen Marlen Group” в суде, большая часть прав требования, которые выставлены Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукцион в системе “Prozorro.Продажи”, назначенный на 12 апреля 2017 года, уже признаны судом первой инстанции недействительными.

“27 марта 2017 года наша компания успешно представила интересы Helen Marlen Group в Печерском районом суде г. Киева, который принял решение в пользу нашего клиента в споре с ЧАО “Дельта Банк”, — сообщил О.Малиневский.

Юрист уточнил, что предметом спора было признание недействительными кредитных договоров и договоров ипотеки, общая сумма которых, по оценкам обанкротившегося “Дельта Банка”, составляла более 17 млн долларов.

“Суд согласился с тем, что условия кредитных договоров, заключенных между заемщиками-физлицами и ЧАО „Дельта Банк“, содержат существенный дисбаланс договорных прав и обязательств в ущерб потребителю, в том числе обязывают заемщика заключить договор с третьим лицом, которое определит кредитор. Кроме того, условия этих кредитных договоров являются дискриминационными относительно потребителя, в том числе относительно изменения процентной ставки, а также противоречат положениям Закона Украины „О защите прав потребителей“ и являются несправедливыми”, — подчеркнул О.Малиневский.

В свою очередь, президент компании “Helen Marlen Group” М.Кавицкий сообщил, что юристы из FCLEX уже обратились в “Дельта Банк”, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальный банк Украины с требованием отменить аукцион, назначенный на 12 апреля. А также отложить дату его возможного проведения до момента вступления в законную силу связанных с ним судебных решений.

“Таким образом, объект торгов — право требования по кредитным договорам — получит юридическую определенность, и потенциальный покупатель не будет обманут”, — резюмировал М. Кавицкий.

Справка. Helen Marlen Group — ведущая украинская ритейл-компания. Специализируется на одежде, обуви и аксессуарах premium-категории. История компании началась в 1994 г. с открытия в Киеве первого мультибрендового магазина обуви и аксессуаров. Helen Marlen Group стала первой компанией, сотрудничающей с европейскими производителями напрямую и на долгосрочной основе.

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