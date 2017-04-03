М.Кавицкий: думать о покупке магазинов “Helen Marlen” – пустая трата времени
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. 12 апреля на аукцион в системе “Prozorro.Продажи” выставлены не столичные магазины “Helen Marlen” как объекты недвижимости, а только право требования по кредитным договорам, обеспеченным этой недвижимостью. Об этом заявил президент компании “Helen Marlen Group” Михаил Кавицкий, передает УНН.
“Потенциальный приобретатель прав требования рискует не только потерять инвестированные в права требования средства, но и понести дополнительные затраты, будучи втянутым в судебные тяжбы”, — подчеркнул М.Кавицкий.
По словам партнера ЮК FCLEX Олега Малиневского, представляющего интересы “Helen Marlen Group” в суде, большая часть прав требования, которые выставлены Фондом гарантирования вкладов физических лиц на аукцион в системе “Prozorro.Продажи”, назначенный на 12 апреля 2017 года, уже признаны судом первой инстанции недействительными.
“27 марта 2017 года наша компания успешно представила интересы Helen Marlen Group в Печерском районом суде г. Киева, который принял решение в пользу нашего клиента в споре с ЧАО “Дельта Банк”, — сообщил О.Малиневский.
Юрист уточнил, что предметом спора было признание недействительными кредитных договоров и договоров ипотеки, общая сумма которых, по оценкам обанкротившегося “Дельта Банка”, составляла более 17 млн долларов.
“Суд согласился с тем, что условия кредитных договоров, заключенных между заемщиками-физлицами и ЧАО „Дельта Банк“, содержат существенный дисбаланс договорных прав и обязательств в ущерб потребителю, в том числе обязывают заемщика заключить договор с третьим лицом, которое определит кредитор. Кроме того, условия этих кредитных договоров являются дискриминационными относительно потребителя, в том числе относительно изменения процентной ставки, а также противоречат положениям Закона Украины „О защите прав потребителей“ и являются несправедливыми”, — подчеркнул О.Малиневский.
В свою очередь, президент компании “Helen Marlen Group” М.Кавицкий сообщил, что юристы из FCLEX уже обратились в “Дельта Банк”, Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Национальный банк Украины с требованием отменить аукцион, назначенный на 12 апреля. А также отложить дату его возможного проведения до момента вступления в законную силу связанных с ним судебных решений.
“Таким образом, объект торгов — право требования по кредитным договорам — получит юридическую определенность, и потенциальный покупатель не будет обманут”, — резюмировал М. Кавицкий.
Справка. Helen Marlen Group — ведущая украинская ритейл-компания. Специализируется на одежде, обуви и аксессуарах premium-категории. История компании началась в 1994 г. с открытия в Киеве первого мультибрендового магазина обуви и аксессуаров. Helen Marlen Group стала первой компанией, сотрудничающей с европейскими производителями напрямую и на долгосрочной основе.