М.Кавицький: думати про купівлю магазинів “Helen Marlen” – марна трата часу
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. 12 квітня на аукціон в системі “Prozorro.Продажі” виставлені не столичні магазини Helen Marlen як об’єкти нерухомості, а тільки право вимоги за кредитними договорами, забезпеченими цією нерухомістю. Про це заявив президент компанії “Helen Marlen Group” Михайло Кавицький, передає УНН.
“Потенційний покупець прав вимоги ризикує не тільки втратити інвестовані в права вимоги кошти, а й понести додаткові витрати, будучи втягнутим у судові тяжби”, — підкреслив М.Кавицький.
За словами партнера ЮК FCLEX Олега Малиневського, котрий представляє інтереси “Helen Marlen Group” у суді, велика частина прав вимоги, які виставлені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб на аукціон у системі “Prozorro.Продажі”, призначений на 12 квітня 2017 року, вже визнані судом першої інстанції недійсними.
“27 березня 2017 року наша компанія успішно представила інтереси “Helen Marlen Group” в Печерському районному суді м. Києва, який прийняв рішення на користь нашого клієнта в спорі з ПАТ “Дельта Банк”, — повідомив О.Малиневський.
Юрист уточнив, що предметом спору було визнання недійсними кредитних договорів та договорів іпотеки, загальна сума яких, за оцінками збанкрутілого “Дельта Банку”, становила понад 17 млн доларів.
“Суд погодився з тим, що умови кредитних договорів, укладених між позичальниками-фізичними особами і ПрАТ "Дельта Банк", містять істотний дисбаланс договірних прав та зобов’язань на шкоду споживачу, в тому числі зобов’язують позичальника укласти договір з третьою особою, яку визначить кредитор. Крім того, умови цих кредитних договорів є дискримінаційними щодо споживача, в тому числі щодо зміни відсоткової ставки, а також суперечать положенням Закону України "Про захист прав споживачів" і є несправедливими”, — підкреслив О.Малиневський.
У свою чергу, президент компанії “Helen Marlen Group” Михайло Кавицький повідомив, що юристи з FCLEX уже звернулися в “Дельта Банк”, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб та Національний банк України з вимогою скасувати аукціон, призначений на 12 квітня. А також відкласти дату його можливого проведення до моменту вступу в законну силу пов’язаних із ним судових рішень.
“Таким чином, об’єкт торгів — право вимоги за кредитними договорами — отримає юридичну визначеність, і потенційний покупець не буде обдурений”, — резюмував М.Кавицький.
Довідка. Helen Marlen Group — провідна українська ритейл-компанія. Спеціалізується на одязі, взутті й аксесуарах premium-категорії. Історія компанії почалася в 1994 р з відкриття в Києві першого мультибрендового магазину взуття та аксесуарів. “Helen Marlen Group” стала першою компанією, що співпрацює з європейськими виробниками напряму і на довгостроковій основі.