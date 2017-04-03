Эксперт назвал условия для продолжения предоставления Украине траншей МВФ в 2017 году

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По мнению О.Устенко, между возможным сегодняшним положительным решением совета директоров МВФ о выделении транша и последующим пройдет длительное время

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сегодня Совет директоров Международного валютного фонда, скорее всего, примет положительное решение о выделении Украине очередного транша, однако следующее решение о предоставлении средств может быть только в случае утверждения концепции земельной реформы или же после голосования за пенсионную реформу. Такое мнение высказал в комментарии УНН экономический эксперт Олег Устенко.

"Я думаю, да (будет положительным сегодня решение МВФ о выделении Украине транша - ред.), если уже выносится украинский вопрос, то я думаю, что оно будет положительным", - считает он.

Однако, по мнению эксперта, между возможным сегодняшним положительным решением Совета директоров о выделении транша и последующим пройдет длительное время.

"Я думаю, что в штаб-квартире МВФ будут достаточно четко понимать, что одно дело - это какие-то политические заявления, а другое - то, что действительно выполняется. Они достаточно длительный период времени работали с Украиной. И они точно знают, как у нас умеют обещать, а потом не выполнять собственные обещания. Поэтому я думаю, что расстояние времени между возможным положительным решением сегодня и следующим траншем, который может Украина в будущем получить, будет достаточно длительным. Достаточно длительным с той точки зрения, что надо будет для МВФ увидеть, в первую очередь, прогресс в структурных реформах и, в том числе, в тех, о которых сегодня вспоминал Премьер. Речь идет и о земельной реформе, и о пенсионной реформе", - отметил он.

По мнению эксперта, перед следующим заседанием Совета директоров МВФ Украине как минимум нужно будет, например, или утвердить концепцию земельной реформы, или проголосовать за пенсионную.

К тому же, считает О.Устенко, в вопросе о пенсионной реформе не все так четко и понятно. Ведь, уточнил он, Премьер пообещал увеличить размер пенсий в октябре этого года, а это дополнительная перегрузка системы, "которая едва дышит".

"Это (серьезные сдвиги в земельной и пенсионных реформах - ред.) не так легко сделать в современных условиях, когда достаточно высокий уровень политического напряжения. Поэтому будет достаточно длительное расстояние между возможным положительным решением сегодня и следующим траншем", - резюмировал О.Устенко.

Напомним, Совет директоров Международного валютного фонда планирует сегодня рассмотреть выделение Украине следующего транша по программе расширенного финансирования в объеме 1 млрд долларов.

НБУ пересмотрел предыдущие макропрогнозы с учетом эффекта блокады ОРДЛО и предоставил их для ознакомления МВФ в рамках пересмотра макроэкономических прогнозов программы сотрудничества Фонда с Украиной.

Совет директоров Международного валютного фонда одобрил выделение 17,5 млрд долл. Украине за четырехлетней программе "Механизм расширенного финансирования (EFF)" 11 марта 2015 года. Программа EFF заменила собой программу Фонда Stand-By, которая была предоставлена ​​Украине 30 апреля 2014 года.

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