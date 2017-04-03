Експерт назвав умови для продовження надання Україні траншів МВФ у 2017 році

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Сьогодні Рада директорів Міжнародного валютного фонду, скоріш за все, ухвалить позитивне рішення щодо виділення Україні чергового траншу, однак наступне рішення стосовно надання коштів може бути тільки у випадку затвердження концепції земельної реформи або ж після голосування за пенсійну реформу. Таку думку висловив у коментарі УНН економічний експерт Олег Устенко.

“Я думаю, так (буде позитивне сьогодні рішення МВФ щодо виділення Україні траншу — ред.), якщо вже виноситься українське питання, то я думаю, що воно буде позитивним”, — вважає він.

Водночас, на думку експерта, між можливим сьогоднішнім позитивним рішенням Ради директорів про виділення траншу і наступним пройде тривалий час.

“Я думаю, що у штаб-квартирі МВФ будуть достатньо чітко розуміти, що одна справа — це якісь політичні заяви, а інша — те, що справді виконується. Вони достатньо довготривалий період часу працювали з Україною. І вони точно знають, як у нас уміють обіцяти, а потім не виконувати власні обіцянки. Тому я думаю, що відстань часу між можливим позитивним рішенням сьогодні і наступним траншем, який може Україна в майбутньому отримати, буде достатньо тривалою. Достатньо тривалою з тієї точки зору, що треба буде для МВФ побачити, в першу чергу, прогрес у структурних реформах і, в тому числі, в тих, про які сьогодні згадував Прем’єр-міністр. Мова йде і про земельну реформу, і про пенсійну реформу”, — зазначив він.

На думку експерта, перед наступним засіданням Ради директорів МВФ Україні щонайменше потрібно буде, наприклад, або затвердити концепцію земельної реформи, або проголосувати за пенсійну.

До того ж, вважає О.Устенко, у питанні стосовно пенсійної реформи не все так чітко і зрозуміло. Адже, уточнив він, Прем’єр пообіцяв збільшити розмір пенсій у жовтні цього року, а це додаткове перевантаження системи, “яка ледь дихає”.

“Це (серйозні зрушення у земельній та пенсійних реформах — ред.) не так легко зробити в сучасних умовах, коли достатньо високий рівень політичної напруги. Тому буде достатньо тривала відстань між можливим позитивним рішенням сьогодні і наступним траншем”, — резюмував О.Устенко.

Нагадаємо, Рада директорів Міжнародного валютного фонду планує сьогодні розглянути виділення Україні наступного траншу за програмою розширеного фінансування в обсязі 1 мільярд доларів.

НБУ переглянув попередні макропрогнози з урахуванням ефекту блокади ОРДЛО і надав їх для ознайомлення МВФ в рамках перегляду макроекономічних прогнозів програми співпраці Фонду з Україною.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила виділення 17,5 млрд дол. Україні за чотирирічною програмою “Механізм розширеного фінансування (EFF)” 11 березня 2015 року. Програма EFF замінила собою програму Фонду Stand-By, що була надана Україні 30 квітня 2014 року.