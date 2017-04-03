СК РФ открыл уголовное дело по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Следственный комитет РФ открыл уголовное дело по факту взрыва в метро в Санкт-Петербурге. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, сообщает "ТАСС", передает УНН.
"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для полного всестороннего и объективного расследования уголовного дела по факту взрыва в метро Санкт-Петербурга принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ", - сказала С.Петренко.
По ее словам, в город направлена группа опытных следователей и криминалистов центрального аппарата СК.
Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв , есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.
Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами.