СК РФ порушив кримінальну справу за фактом вибуху в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом вибуху в метро в Санкт-Петербурзі. Про це заявила офіційний представник СК Світлана Петренко, повідомляє "ТАСС", передає УНН.
"За дорученням голови СК Росії Олександра Бастрикіна для повного всебічного та об'єктивного розслідування кримінальної справи за фактом вибуху в метро Санкт-Петербурга прийнято до провадження Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Слідчого комітету РФ", - сказала С.Петренко.
За її словами, в місто направлено групу досвідчених слідчих і криміналістів центрального апарату СК.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух , є постраждалі. За даними ЗМІ, не менше 10 людей загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.