Суд арестовал четырех подозреваемых в провокациях во Львовской области

Прокуратурой Львовской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления СБ Украины во Львовской области, по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и другим признакам), ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и ч.3 ст.296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, прекращающим хулиганские действия) УК Украины.

В рамках досудебного расследования четырем лицам сообщено о подозрении по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), кроме того, двум из них еще и инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Службе безопасности Украины связали нападение на генеральное консульство в Луцке и провокационную акцию во Львовской области.