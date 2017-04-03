Суд арестовал четырех подозреваемых в провокациях во Львовской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 74616 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110459 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168588 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123879 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121241 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114939 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105912 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107364 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103815 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159268 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд арестовал четырех подозреваемых в провокациях во Львовской области

Суд арестовал четырех подозреваемых в провокациях во Львовской области

Киев  •  УНН

 • 8354 просмотра

ЛЬВОВ-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Во Львовской области суд арестовал четырех человек, которых подозревают в провокациях на трассе в селе Гряда. Четырех человек, причастных к организации 29 марта провокаций на трассе Львов - Рава-Русская, взяли под стражу. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Прокуратурой Львовской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом следственным отделом Управления СБ Украины во Львовской области, по фактам совершения уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), ч.2 ст.161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности и другим признакам), ч.2 ст.345 (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей) и ч.3 ст.296 (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти, прекращающим хулиганские действия) УК Украины.

В рамках досудебного расследования четырем лицам сообщено о подозрении по ч.2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины по предварительному сговору группой лиц), кроме того, двум из них еще и инкриминируется совершение уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (умышленное причинение работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей). Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Службе безопасности Украины связали нападение на генеральное консульство в Луцке и провокационную акцию во Львовской области.

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