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Суд заарештував чотирьох підозрюваних у провокаціях на Львівщині

Суд заарештував чотирьох підозрюваних у провокаціях на Львівщині

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Львівщині суд заарештував чотирьох осіб, яких підозрюють у провокаціях на трасі в селі Гряда. Чотирьох людей, які причетні до організації 29 березня провокацій на трасі Львів ― Рава-Руська, взяли під варту. Про це повідомили УНН у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Прокуратурою Львівської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, розпочатому слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області, за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України за попередньою змовою групою осіб), ч.2 ст.161 (порушення рівноправності громадян, залежно від їх расової, національної належності та іншими ознаками), ч.2 ст.345 (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язків) та ч.3 ст.296 (хуліганство, пов’язане з опором представникові влади, які припиняли хуліганські дії) КК України.

У межах досудового розслідування чотирьом особам повідомлено про підозру за ч.2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України за попередньою змовою групою осіб), крім того, двом з них ще й інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.345 КК України (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим працівником службових обов’язкі). Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Службі безпеки України пов’язали напад на генеральне консульство в Луцьку та провокаційну акцію на Львівщині.

Українські Національні Новини

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