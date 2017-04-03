НАПК обратится к ВР для проведения международного аудита

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 53335 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105399 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162312 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119288 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118247 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113499 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104918 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107244 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103724 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155306 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
НАПК обратится к ВР для проведения международного аудита

НАПК обратится к ВР для проведения международного аудита

Киев  •  УНН

 • 9550 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции заинтересовано в проведении независимого международного аудита деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

Председатель Национального агентства Наталья Корчак отметила, что агентство заинтересовано в проведении независимого международного аудита деятельности.

"Агентство намерено обратиться в Верховную Раду с тем, чтобы был проведен независимый международный аудит деятельности органа за год существования, в том числе комплексный аудит функционирования Реестра электронных деклараций", - заверила Н.Корчак.

Как сообщал УНН, НАПК получило 102 000 ежегодных деклараций чиновников и ожидает около 400 тыс. Документов ожидается до 1 мая.

Украинские Национальные Новости

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