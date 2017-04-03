НАПК обратится к ВР для проведения международного аудита
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции заинтересовано в проведении независимого международного аудита деятельности. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
Председатель Национального агентства Наталья Корчак отметила, что агентство заинтересовано в проведении независимого международного аудита деятельности.
"Агентство намерено обратиться в Верховную Раду с тем, чтобы был проведен независимый международный аудит деятельности органа за год существования, в том числе комплексный аудит функционирования Реестра электронных деклараций", - заверила Н.Корчак.
Как сообщал УНН, НАПК получило 102 000 ежегодных деклараций чиновников и ожидает около 400 тыс. Документов ожидается до 1 мая.