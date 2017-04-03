НАЗК звернеться до ВР для проведення міжнародного аудиту

Голова Національного агентства Наталія Корчак зазначила, що агентство зацікавлене в проведенні незалежного міжнародного аудиту діяльності.

"Агентство має намір звернутися до Верховної Ради з тим, щоб було проведено незалежний міжнародний аудит діяльності органу за рік існування, в тому числі комплексний аудит функціонування Реєстру електронних декларацій", - запевнила Н.Корчак.

Як повідомляв УНН, НАЗК отримало 102 тисячі щорічних декларацій посадовців та очікує близько 400 тис. документів очікується до 1 травня.