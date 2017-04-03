Д.Шимкив: в ближайшее время правительство осуществит шаги по реформированию системы интернатов

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 42989 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103013 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 157992 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117127 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116951 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112823 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104475 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107129 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103617 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153989 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Шимкив: в ближайшее время правительство осуществит шаги по реформированию системы интернатов

Д.Шимкив: в ближайшее время правительство осуществит шаги по реформированию системы интернатов

Киев  •  УНН

 • 11191 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Уже в ближайшее время правительством совместно с уполномоченным Президента по правам ребенка будут разработаны четкие шаги по реформированию системы интернатов в Украине. Об этом во время пресс-брифинга по результатам заседания Национального совета реформ сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель Главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, передает корреспондент УНН.

"По результатам заседания Совета реформ был принят ряд решений. В частности, поддержано концепцию новой украинской школы, парламенту рекомендуется ускорить рассмотрение во втором чтении закона об образовании, а также об инклюзивном образовании. Президент отметил, что финансирование инклюзивного образования и воспитания детей сирот должно идти по принципу "деньги следуют за ребенком". В ближайшее время правительством совместно с уполномоченным Президента по правам ребенка будут разработаны четкие шаги по реформированию системы интернатов", - отметил Д.Шимкив.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Национального совета реформ заявил, что в прошлом году правительство аккумулировал 1 млрд грн на нужды школ.

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