Д.Шимкив: в ближайшее время правительство осуществит шаги по реформированию системы интернатов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Уже в ближайшее время правительством совместно с уполномоченным Президента по правам ребенка будут разработаны четкие шаги по реформированию системы интернатов в Украине. Об этом во время пресс-брифинга по результатам заседания Национального совета реформ сообщил секретарь Национального совета реформ, заместитель Главы Администрации Президента Украины Дмитрий Шимкив, передает корреспондент УНН.
"По результатам заседания Совета реформ был принят ряд решений. В частности, поддержано концепцию новой украинской школы, парламенту рекомендуется ускорить рассмотрение во втором чтении закона об образовании, а также об инклюзивном образовании. Президент отметил, что финансирование инклюзивного образования и воспитания детей сирот должно идти по принципу "деньги следуют за ребенком". В ближайшее время правительством совместно с уполномоченным Президента по правам ребенка будут разработаны четкие шаги по реформированию системы интернатов", - отметил Д.Шимкив.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Национального совета реформ заявил, что в прошлом году правительство аккумулировал 1 млрд грн на нужды школ.