Д.Шимкив: в ближайшее время правительство осуществит шаги по реформированию системы интернатов

"По результатам заседания Совета реформ был принят ряд решений. В частности, поддержано концепцию новой украинской школы, парламенту рекомендуется ускорить рассмотрение во втором чтении закона об образовании, а также об инклюзивном образовании. Президент отметил, что финансирование инклюзивного образования и воспитания детей сирот должно идти по принципу "деньги следуют за ребенком". В ближайшее время правительством совместно с уполномоченным Президента по правам ребенка будут разработаны четкие шаги по реформированию системы интернатов", - отметил Д.Шимкив.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании Национального совета реформ заявил, что в прошлом году правительство аккумулировал 1 млрд грн на нужды школ.