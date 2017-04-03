Д.Шимків: найближчим часом уряд здійснить кроки з реформування системи інтернатів

"За результатами засідання Ради реформ було ухвалено низку рішень. Зокрема, підтримано концепцію нової української школи, рекомендовано парламенту прискорити розгляд у другому читанні закону про освіту, а також про інклюзивну освіту. Президент наголосив, що фінансування інклюзивної освіти та дітей сиріт має йти за принципом "гроші йдуть за дитиною". Найближчим часом урядом спільно з уповноваженим Президента з прав дитини будуть розроблені чіткі кроки щодо реформування системи інтернатів", - зазначив Д.Шимків.

Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Національної ради реформ заявив, що минулого року уряд акумулював 1 млрд грн на потреби шкіл.