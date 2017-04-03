Д.Шимків: найближчим часом уряд здійснить кроки з реформування системи інтернатів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Вже найближчим часом урядом спільно з уповноваженим Президента з прав дитини будуть розроблені чіткі кроки щодо реформування системи інтернатів в Україні. Про це під час прес-брифінгу за результатами засідання Національної ради реформ повідомив секретар Національної ради реформ, заступник Глави Адміністрації Президента України Дмитро Шимків, передає кореспондент УНН.
"За результатами засідання Ради реформ було ухвалено низку рішень. Зокрема, підтримано концепцію нової української школи, рекомендовано парламенту прискорити розгляд у другому читанні закону про освіту, а також про інклюзивну освіту. Президент наголосив, що фінансування інклюзивної освіти та дітей сиріт має йти за принципом "гроші йдуть за дитиною". Найближчим часом урядом спільно з уповноваженим Президента з прав дитини будуть розроблені чіткі кроки щодо реформування системи інтернатів", - зазначив Д.Шимків.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Національної ради реформ заявив, що минулого року уряд акумулював 1 млрд грн на потреби шкіл.