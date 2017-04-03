В Петербургском аэропорту "Пулково" введены чрезвычайные меры

"Чрезвычайные меры также введены в аэропорту "Пулково", - сообщил А.Кибитов.

"На данную минуту есть около 50 пострадавших", - уточнил пресс-секретарь.

По его данным, в Мариинской больнице Санкт-Петербурга находятся в данный момент 20 раненых при взрыве, двум тяжело пострадавшим проводятся операции, еще двое тяжело раненых готовят к операциям.

Он также добавил, что руководством метрополитена приняло решение закрыть метро.

"В данный момент идет заседание оперативного штаба, развернутого на месте происшествия", - добавил А.Кибитов.

Напомним, в метро Санкт-Петербурга произошел взрыв , есть пострадавшие. По данным СМИ, не менее 10 человек погибли при взрыве на станции метро Санкт-Петербурга.

Как сообщал УНН, взрывное устройство в метро Санкт-Петербурга было начинено поражающими элементами .