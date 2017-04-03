В Петербурзькому аеропорту "Пулково" введено надзвичайні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. В аеропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) введено надзвичайні заходи. Про це в ефірі телеканалу “Дождь” заявив прес-секретар губернатора Санкт-Петербурга Андрій Кібітов, передає УНН.
"Надзвичайні заходи також введені в аеропорту "Пулково", - повідомив А.Кібітов.
"На дану хвилину є близько 50 постраждалих", - уточнив прес-секретар.
За його даними, в Маріїнській лікарні Санкт-Петербурга знаходяться в даний момент 20 поранених під час вибуху, двом важко постраждалим проводяться операції, ще двох важко поранених готують до операцій.
Він додав також, що керівництвом метрополітену прийнято рішення закрити метро.
"В даний момент йде засідання оперативного штабу, розвернутого на місці події", - додав А.Кібітов.
Нагадаємо, в метро Санкт-Петербурга стався вибух, є постраждалі. За даними ЗМІ, щонайменше 10 осіб загинули під час вибуху на станції метро Санкт-Петербурга.
Як повідомляв УНН, вибуховий пристрій в метро Санкт-Петербурга був начинений вражаючими елементами.