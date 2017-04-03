Таможенников в Одесской области разоблачили в "серой" схеме легализации авто
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 3 апреля. УНН. Сотрудники СБ Украины совместно с прокуратурой, при содействии внутренней безопасности государственной финансовой службы и пограничников разоблачили работников Одесской таможни на организации “серой” схемы легализации автомобилей. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
Правоохранители установили, что четверо работников таможни с февраля текущего года по предварительному сговору с коммерсантами и оценщиками имущества оформляли импортные машины по цене, значительно меньшей рыночной. По этой схеме с февраля злоумышленники ввезли в Украину более четырехсот авто.
От этой сделки государственный бюджет ежемесячно терял более чем тринадцать миллионов гривен. Во время обысков в служебных помещениях таможенной службы, офисах коммерсантов и экспертов сотрудники СБ Украины изъяли документы, печати иностранных и украинских компаний, электронные носители информации, свидетельствующие об осуществлении сделки при оформлении иностранных авто.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Напомним, в феврале сотрудники Государственной пограничной службы не пустили в Украину гражданина Молдовы, в автомобиле которого были обнаружены георгиевские ленты.