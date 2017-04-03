Митників на Одещині викрили на “сірій” схемі легалізації авто

Правоохоронці встановили, що четверо працівників митниці з лютого поточного року за попереднім зговором з комерсантами та оцінювачами майна оформлювали імпортні машини за ціною, значно меншою від ринкової. За цією схемою з лютого зловмисники ввезли в Україну понад чотириста авто.

Від цієї оборудки державний бюджет щомісяця втрачав більш ніж тринадцять мільйонів гривень. Під час обшуків у службових приміщеннях митної служби, офісах комерсантів та експертів співробітники СБ України вилучили документи, печатки іноземних та українських підприємств, електронні носії інформації, які свідчать про здійснення оборудки при оформленні іноземних авто.

Відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, в лютому співробітники Державної прикордонної служби не пустили в Україну громадянина Молдови, у автомобілі якого були виявлені георгіївські стрічки.