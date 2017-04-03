Ф.Могеріні висловила підтримку народу РФ після вибуху в метро Санкт-Петербурга
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що подумки - з народом Росії і слідкує за новинами, що надходять з Санкт-Петербурга у РФ, де стався вибух у метро. Про це вона написала у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Слідкую за новинами, що приходять з Санкт-Петербурга, разом з усіма міністрами закордонних справ ЄС. Наші думки з усім народом Росії", - зазначила вона.
Нагадаємо, 3 квітня вибух стався у метро Санкт-Петербурга.
З офіційних джерел відомо про 50 постраждалих.
Станом на 16:00 про українців серед загиблих у метро Санкт-Петербурга інформації не було.
Президент РФ В.Путін не виключив тероризм з причин вибуху в петербурзькому метро: "Невідомі причини (вибуху - ред.), тому про це ще рано говорити. Розслідування покаже... Природно, завжди розглядаються всі варіанти - і побутові, і кримінальні, перш за все прояви терористичного характеру. Подивимося. Розслідування найближчим часом дасть всі відповіді на те, що сталося".
Following the news coming from #SaintPetersburg, together with all EU Foreign ministers. Our thoughts are with all people of #Russia— Federica Mogherini (@FedericaMog) 3 апреля 2017 г.