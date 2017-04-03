Два человека погибли в ДТП на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. На Буковине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли велосипедист и мотоциклист. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.
Смертельная автопроисшествие произошло в воскресенье вечером в селе Драница Новоселицкого района. Управляя на большой скорости на мотоцикле "Дукати" без номерных знаков, 26-летний житель села Подворное допустил наезд на велосипедиста. Последний - 57-летний местный житель, двигался в попутном направлении.
В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался в карете скорой помощи. Мотоциклиста с многочисленными травмами доставлен в реанимационное отделение Новоселицкой центральной районной больницы. Во время оказания медицинской помощи мужчина скончался в присутствии врачей.
Сведения по факту дорожно-транспортного происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщал УНН, в Киеве несовершеннолетняя на квадроцикле влетела в грузовик.