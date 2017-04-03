Два человека погибли в ДТП на Буковине

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 44138 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103271 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158587 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117358 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117093 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112895 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104527 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107141 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103628 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154130 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Два человека погибли в ДТП на Буковине

Два человека погибли в ДТП на Буковине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 апреля. УНН. На Буковине в результате дорожно-транспортного происшествия погибли велосипедист и мотоциклист. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Черновицкой области.

Смертельная автопроисшествие произошло в воскресенье вечером в селе Драница Новоселицкого района. Управляя на большой скорости на мотоцикле "Дукати" без номерных знаков, 26-летний житель села Подворное допустил наезд на велосипедиста. Последний - 57-летний местный житель, двигался в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист скончался в карете скорой помощи. Мотоциклиста с многочисленными травмами доставлен в реанимационное отделение Новоселицкой центральной районной больницы. Во время оказания медицинской помощи мужчина скончался в присутствии врачей.

Сведения по факту дорожно-транспортного происшествия внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНН, в Киеве несовершеннолетняя на квадроцикле влетела в грузовик.

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