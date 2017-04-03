Двоє людей загинули в ДТП на Буковині

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КИЇВ. 3 квітня. УНН. На Буковині в результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули велосипедист та мотоцикліст. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Чернівецької області.

Смертельна автопригода сталася у неділю ввечері у селі Драниця Новоселицького району. Керуючи на великій швидкості мотоциклом “Дукаті” без номерних знаків, 26-річний житель села Подвірне допустив наїзд на велосипедиста. Останній — 57-річний місцевий житель, рухався в попутному напрямку.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди велосипедист помер в кареті швидкої допомоги. Мотоцикліста з численними травмами доставлено до реанімаційного відділення Новоселицької центральної районної лікарні. Під час надання медичної допомоги чоловік помер у присутності лікарів.

Відомості за фактом дорожньо-транспортної пригоди внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушення, передбаченого ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНН, у Рівному неповнолітня на квадроциклі влетіла у вантажівку.

Українські Національні Новини

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