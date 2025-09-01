$41.320.06
18:36
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить этой осенью: что посмотретьVideo
15:53
Украинские военные освободили поселок Новоэкономическое в Донецкой области
Эксклюзив
14:20
Есть риск утечки данных: «Укроборонпром» выступил против передачи Бильчуком документации компании AAL Group Ltd, которая может быть связана с ОПК России
Эксклюзив
1 сентября, 11:39
Без восстановления налоговых льгот украинская авиация может потерять накопленный десятилетиями опыт и шанс на восстановление в будущем
Эксклюзив
1 сентября, 09:15
Убийство Парубия во Львове: озвучены три основные версии
1 сентября, 08:38
Убийство Парубия во Львове: задержанному сообщили о подозрении
Эксклюзив
1 сентября, 07:50
Комитет ВР готовит ко второму чтению законопроект относительно ФГВФЛ: депутаты подают поправки, но есть риск, что их не учтут
Эксклюзив
1 сентября, 06:45
Напряженная первая неделя осени: какие изменения ожидаются для каждого знака зодиакаPhoto
1 сентября, 05:46
День знаний: украинские школы начали четвертый учебный год в условиях полномасштабного вторжения
1 сентября, 05:39
Бодикамеры для военных ТЦК и БЗВП для студентов: нововведения в Украине с 1 сентябряPhoto
Этой осенью мы должны сделать все, чтобы укрепить наши позиции: Зеленский поговорил с генсеком НАТО

Киев • УНН

 • 96 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, поблагодарив за поддержку. Они тесно координируют усилия для укрепления позиций Украины этой осенью.

Этой осенью мы должны сделать все, чтобы укрепить наши позиции: Зеленский поговорил с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, скоординировал усилия, передает УНН.

Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку. Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции

- сообщил Зеленский.

Обсудим подготовленные пункты гарантий безопасности: Зеленский подтвердил, что заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября01.09.25, 20:55 • 822 просмотра

Ранее

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.

Антонина Туманова

Политика
Кир Стармер
Марк Рютте
НАТО
Эмманюэль Макрон
Париж
Владимир Зеленский