Этой осенью мы должны сделать все, чтобы укрепить наши позиции: Зеленский поговорил с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, скоординировал усилия, передает УНН.

Говорил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте и поблагодарил его за всю поддержку. Мы тесно координируем наши усилия. Фактически Россия украла у мира, нагло забрала значительную часть этого года. Этой осенью мы должны сделать все возможное, чтобы укрепить наши позиции - сообщил Зеленский.

Обсудим подготовленные пункты гарантий безопасности: Зеленский подтвердил, что заседание "коалиции желающих" состоится 4 сентября

Елисейский дворец подтвердил, что в четверг в Париже состоится встреча "Коалиции желающих", где будут председательствовать президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер. Ожидается, что к ним присоединится Президент Украины Владимир Зеленский.