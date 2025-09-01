Цієї осені маємо зробити все, щоб зміцнити наші позиції: Зеленський поговорив із генсекком НАТО

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, скоординував зусилля, передає УНН.

Говорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку. Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції - повідомив Зеленський.

Раніше

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.