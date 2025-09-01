Цієї осені маємо зробити все, щоб зміцнити наші позиції: Зеленський поговорив із генсекком НАТО
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, подякувавши за підтримку. Вони тісно координують зусилля для зміцнення позицій України цієї осені.
Говорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку. Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції
Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.