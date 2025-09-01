$41.320.06
5 найочікуваніших кінопрем'єр, які не можна пропустити цієї осені: що подивитисьVideo
15:53 • 8364 перегляди
Українські військові звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Ексклюзив
14:20 • 19242 перегляди
Є ризик витоку даних: "Укроборонпром" виступив проти передачі Більчуком документації компанії AAL Group Ltd, що може бути повʼязана з ОПК росії
Ексклюзив
1 вересня, 11:39 • 26861 перегляди
Без відновлення податкових пільг українська авіація може втратити здобутий десятиліттями досвід та шанс на відновлення в майбутньому
Ексклюзив
1 вересня, 09:15 • 158887 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: озвучено три основні версії
1 вересня, 08:38 • 94787 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: затриманому повідомили про підозру
Ексклюзив
1 вересня, 07:50 • 169974 перегляди
Комітет ВР готує до другого читання законопроєкт щодо ФГВФО: депутати подають поправки, але є ризик, що їх не врахують
Ексклюзив
1 вересня, 06:45 • 177139 перегляди
Напружений перший тиждень осені: які зміни очікуються для кожного знаку зодіакуPhoto
1 вересня, 05:46 • 151339 перегляди
День знань: українські школи розпочали четвертий навчальний рік в умовах повномашстабного вторгнення
1 вересня, 05:39 • 122533 перегляди
Бодікамери для військових ТЦК та БЗВП для студентів: нововведення в Україні з 1 вересняPhoto
Цієї осені маємо зробити все, щоб зміцнити наші позиції: Зеленський поговорив із генсекком НАТО

Київ • УНН

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, подякувавши за підтримку. Вони тісно координують зусилля для зміцнення позицій України цієї осені.

Президент України Володимир Зеленський поговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, скоординував зусилля, передає УНН.

Говорив з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте й подякував йому за всю підтримку. Ми тісно координуємо наші зусилля. Фактично росія вкрала в миру, нахабно забрала значну частину цього року. Цієї осені ми маємо зробити все можливе, щоб зміцнити наші позиції 

- повідомив Зеленський.

Обговоримо підготовлені пункти гарантування безпеки: Зеленський підтвердив, що засідання "коаліції охочих" відбудеться 4 вересня01.09.25, 20:55 • 882 перегляди

Єлисейський палац підтвердив, що у четвер у Парижі відбудеться зустріч "Коаліції охочих", де головуватимуть президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Очікується, що до них приєднається Президент України Володимир Зеленський.

Антоніна Туманова

Політика
Кір Стармер
Марк Рютте
НАТО
Емманюель Макрон
Париж
Володимир Зеленський