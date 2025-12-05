$42.180.02
Святой Николай уже прибыл в Украину - пограничники
Лавина трагедий: почему владельцы клиники Odrex не сотрудничают со следствием?
МВФ назвал дополнительные условия для новой программы с Украиной в дополнение к Бюджету-2026
Инфаркт, сгущение крови и диабет: почему энергетики опасны для подростков
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - Зеленский
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
"Это предупредительный выстрел": что означает мирная инициатива Трампа по россии и Украине для Китая

Киев • УНН

Для администрации Трампа главной проблемой на глобальном уровне является не россия и ее война в Украине, а Китай.

"Это предупредительный выстрел": что означает мирная инициатива Трампа по россии и Украине для Китая

Мирная инициатива президента США Дональда Трампа по прекращению российско-украинской войны является "предупредительным выстрелом" в сторону официального Пекина. Так считает профессор стратегических исследований в независимом Центре политических исследований в Нью-Дели Брахма Челлани, сообщает УНН со ссылкой на asia.nikkei.com.

Детали

По словам ученого, более глубокая причина, по которой Трамп настойчиво продвигает свою инициативу по прекращению войны, заключается в следующем: россия больше не является "приоритетным врагом" для США.

Американские политики все больше сосредотачиваются на противодействии растущей мощи Китая, а администрация Трампа рассматривает россию как экономическую державу, которая приходит в упадок и чья война в Украине стала для Вашингтона дорогим отвлекающим фактором, который отнимает внимание и ресурсы США от гораздо более важной борьбы с Пекином

- говорится в публикации.

В то же время ситуация дает Китаю стратегическую выгоду: она ослабляет сдерживающее влияние США в Азии, усложняет координацию альянса и растягивает ограниченные военно-промышленные возможности США, считает эксперт.

Мирный план администрации Трампа является жесткой попыткой привести западную стратегию в соответствие с долгосрочными геополитическими реалиями, прежде всего, с необходимостью перенести фокус внимания на Индо-Тихоокеанский регион, стратегический центр притяжения мира.

Предложенный курс может вызвать беспокойство, но он отражает основную истину: эра неограниченной американской мощи закончилась. И основной расчет Вашингтона очевиден: именно Китай, а не россия, является определяющим вызовом 21 века

- говорится в публикации.

Администрация Трампа обнародовала новую стратегическую доктрину: критика иммиграции, глобализма и Европы – Axios05.12.2025, 16:47 • 808 просмотров

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Нью-Дели
Дональд Трамп
Азия
Китай
Соединённые Штаты
Украина