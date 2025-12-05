"Це попереджувальний постріл": що означає мирна ініціатива Трампа щодо росії і України для Китаю

Мирна ініціатива президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни є "попереджувальним пострілом" у бік офіційного Пекіна. Так вважає професор стратегічних досліджень в незалежному Центрі політичних досліджень в Нью-Делі Брахма Челлані, повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.com.

За словами науковця, глибша причина, чому Трамп наполегливо просуває свою ініціативу щодо припинення війни, полягає в наступному: росія більше не є "пріоритетним ворогом" для США.

Американські політики все більше зосереджуються на протидії зростаючій потужності Китаю, а адміністрація Трампа розглядає росію як економічну державу, що занепадає і чия війна в Україні стала для Вашингтона дорогим відволікаючим фактором, який відбирає увагу та ресурси США від набагато важливішої боротьби з Пекіном