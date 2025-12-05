$42.180.02
49.230.00
14:41
"Це попереджувальний постріл": що означає мирна ініціатива Трампа щодо росії і України для Китаю

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Для адміністрації Трампа, головною проблемою на глобальному рівні є не росія і її війна в Україні, а Китай.

"Це попереджувальний постріл": що означає мирна ініціатива Трампа щодо росії і України для Китаю

Мирна ініціатива президента США Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни є "попереджувальним пострілом" у бік офіційного Пекіна. Так вважає професор стратегічних досліджень в незалежному Центрі політичних досліджень в Нью-Делі Брахма Челлані, повідомляє УНН з посиланням на asia.nikkei.com.

Деталі

За словами науковця, глибша причина, чому Трамп наполегливо просуває свою ініціативу щодо припинення війни, полягає в наступному: росія більше не є "пріоритетним ворогом" для США.

Американські політики все більше зосереджуються на протидії зростаючій потужності Китаю, а адміністрація Трампа розглядає росію як економічну державу, що занепадає і чия війна в Україні стала для Вашингтона дорогим відволікаючим фактором, який відбирає увагу та ресурси США від набагато важливішої боротьби з Пекіном

- йдеться в публікації.

Водночас ситуація дає Китаю стратегічну вигоду: вона послаблює стримуючий вплив США в Азії, ускладнює координацію альянсу і розтягує обмежені військово-промислові можливості США, вважає експерт.

Мирний план адміністрації Трампа є жорсткою спробою привести західну стратегію у відповідність до довгострокових геополітичних реалій, перш за все, до необхідності перенести фокус уваги на Індо-Тихоокеанський регіон, стратегічний центр тяжіння світу.

Запропонований курс може викликати занепокоєння, але він відображає основну істину: ера необмеженої американської потужності закінчилася. І основний розрахунок Вашингтона є очевидним: саме Китай, а не росія, є визначальним викликом 21 століття

- йдеться в публікації.

Адміністрація Трампа оприлюднила нову стратегічну доктрину: критика імміграції, глобалізму та Європи – Axios05.12.25, 16:47 • 758 переглядiв

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Нью-Делі
Дональд Трамп
Азія
Китай
Сполучені Штати Америки
Україна