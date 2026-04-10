"Это не тренировка" - Зеленский отправил на Ближний Восток экспертов по РЭБ и дронам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке на Ближний Восток военных экспертов, в том числе экспертов по дронам-перехватчикам и экспертов по радиоэлектронной борьбе. По его словам, Украина показала некоторым странам, как работать с перехватчиками, сообщил глава государства в общении со СМИ, пишет УНН.

Как отметил Зеленский, речь идет не об учебной миссии, не о тренировках, а "о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать".

Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите. Так что в любом случае все это имело очень положительный результат, и это добавляет уважения Украине - заявил Президент.

Также Зеленский сообщил, что украинские специалисты сбивали дроны с реактивными двигателями.

Это очень хороший сигнал, я думаю. Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями - сказал глава государства.

