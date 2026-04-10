ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+3°
4.3м/с
82%
749мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Джей Ди Вэнс
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Крым
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Куда пойти в Хмельницком – топ-7 мест для прогулок и отдыхаPhoto9 апреля, 10:07 • 46607 просмотра
Зендея и Сидни Суини поразили контрастными платьями на премьере нового сезона "Эйфории"Video8 апреля, 08:35 • 29658 просмотра
Канье Уэсту запретили въезд в Британию и отменили фестиваль Wireless7 апреля, 17:09 • 33257 просмотра
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 40039 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 42139 просмотра
Актуальное
Техника
9К720 Искандер
Отопление
Нефть марки Brent
Шахед-136

"Это не тренировка" - Зеленский отправил на Ближний Восток экспертов по РЭБ и дронам

Киев • УНН

 • 434 просмотра

Украинские специалисты помогают странам Ближнего Востока создавать современные системы защиты неба. Эксперты передают опыт сбивания реактивных дронов.

"Это не тренировка" - Зеленский отправил на Ближний Восток экспертов по РЭБ и дронам

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об отправке на Ближний Восток военных экспертов, в том числе экспертов по дронам-перехватчикам и экспертов по радиоэлектронной борьбе. По его словам, Украина показала некоторым странам, как работать с перехватчиками, сообщил глава государства в общении со СМИ, пишет УНН.

Подробности

Как отметил Зеленский, речь идет не об учебной миссии, не о тренировках, а "о поддержке в создании современной системы защиты неба, которая действительно может сработать".

Тем странам, которые открыли для нас свою систему ПВО, наши эксперты смогли очень быстро посоветовать, как сделать их систему сильнее. А где-то мы передали им свой опыт непосредственно в защите. Так что в любом случае все это имело очень положительный результат, и это добавляет уважения Украине

- заявил Президент.

Также Зеленский сообщил, что украинские специалисты сбивали дроны с реактивными двигателями.

Это очень хороший сигнал, я думаю. Мы показали, что это работает. Теперь это вопрос времени, когда мы будем массово производить перехватчики, которые будут уничтожать дроны с реактивными двигателями

- сказал глава государства.

Напомним

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет зеркально отвечать на все атаки России, в том числе по энергетике.

Евгений Устименко

Война в УкраинеПолитика
Энергетика
Война в Украине
Отключение света
Электроэнергия
Владимир Зеленский
Украина