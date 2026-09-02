"Это не мгновенное решение": Рубио о лицензиях для Украины на производство Patriot
Киев • УНН
США и Украина обсуждают лицензию на производство ракет Patriot. Марко Рубио заявил, что строительство заводов займет годы.
Получение Украиной лицензии США на производство ракет для систем Patriot не будет означать быстрого запуска производства. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show, передает УНН.
Детали
Вашингтон и Киев ведут переговоры о возможности предоставления Украине лицензии на самостоятельное производство ракет для систем Patriot, однако, по словам госсекретаря США, когда такая лицензия будет получена, обеспечить производство в ближайшие годы не удастся.
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"Этот вопрос обсуждается прямо сейчас, и, как я уже говорил, это не является мгновенным решением. Я имею в виду, что наращивание производства, даже при наличии лицензии, потребует многих лет на строительство заводов. Это высокотехнологичное оружие, поэтому сейчас этот вопрос находится на стадии переговоров. Возможно, это и удастся реализовать, но это не решит краткосрочную проблему, о которой они говорят", — объяснил госсекретарь.
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Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Джеймсом Ленкфордом во время Национального молитвенного завтрака. Проинформировал о постоянном российском терроре с применением баллистических ракет и добавил, что реализация решения о предоставлении лицензий на производство "Пэтриотов" может помочь Украине противостоять.