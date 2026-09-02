"Это не мгновенное решение": Рубио о лицензиях для Украины на производство Patriot

Получение Украиной лицензии США на производство ракет для систем Patriot не будет означать быстрого запуска производства. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в эфире The Brian Kilmeade Show, передает УНН.

Детали

Вашингтон и Киев ведут переговоры о возможности предоставления Украине лицензии на самостоятельное производство ракет для систем Patriot, однако, по словам госсекретаря США, когда такая лицензия будет получена, обеспечить производство в ближайшие годы не удастся.

США утроят производство ракет для Patriot и в четыре раза увеличат выпуск перехватчиков THAAD

"Этот вопрос обсуждается прямо сейчас, и, как я уже говорил, это не является мгновенным решением. Я имею в виду, что наращивание производства, даже при наличии лицензии, потребует многих лет на строительство заводов. Это высокотехнологичное оружие, поэтому сейчас этот вопрос находится на стадии переговоров. Возможно, это и удастся реализовать, но это не решит краткосрочную проблему, о которой они говорят", — объяснил госсекретарь.

Запасы ракет Patriot в Европе упали до критического уровня из-за войны с Ираном — AP

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с сенаторами США Ричардом Блюменталем и Джеймсом Ленкфордом во время Национального молитвенного завтрака. Проинформировал о постоянном российском терроре с применением баллистических ракет и добавил, что реализация решения о предоставлении лицензий на производство "Пэтриотов" может помочь Украине противостоять.