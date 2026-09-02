"Це не миттєве рішення": Рубіо про ліцензії для України на виробництво Patriot

Отримання Україною ліцензії США на виробництво ракет для систем Patriot не означатиме швидкого запуску виробництва. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо в етері The Brian Kilmeade Show, передає УНН.

Деталі

Вашингтон і Київ ведуть переговори про можливість надання Україні ліцензії на самостійне виробництво ракет для систем Patriot, однак, за словами держсекретаря США, тоді, коли така ліцензія буде отримана, то забезпечити виробництво найближчими роками не вийде.

США потроять виробництво ракет для Patriot і вчетверо збільшать випуск перехоплювачів THAAD

"Це питання обговорюється саме зараз, і як я вже казав, це не є миттєвим рішенням. Я маю на увазі, що нарощення виробництва, навіть за наявності ліцензії, потребує багатьох років на будівництво заводів. Це ж високотехнологічна зброя, тож зараз це питання на стадії перемовин. Можливо, це і вдасться реалізувати, але це не вирішить короткострокову проблему, про яку вони говорять", - пояснив держсекретар.

Запаси ракет Patriot у Європі впали до критичного рівня через війну з Іраном – AP

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з сенаторами США Річардом Блюменталем та Джеймсом Ленкфордом під час Національного молитовного сніданку. Поінформував про постійний російський терор балістикою и додав, що реалізація рішення про надання ліцензій на виробництво "петріотів" може допомогти Україні протидіяти.