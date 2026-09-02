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"Це не миттєве рішення": Рубіо про ліцензії для України на виробництво Patriot

Київ • УНН

 • 600 перегляди

США та Україна обговорюють ліцензію на виробництво ракет Patriot. Марко Рубіо заявив, що будівництво заводів триватиме роки.

"Це не миттєве рішення": Рубіо про ліцензії для України на виробництво Patriot

Отримання Україною ліцензії США на виробництво ракет для систем Patriot не означатиме швидкого запуску виробництва. Про це  заявив держсекретар США Марко Рубіо в етері The Brian Kilmeade Show, передає УНН.

Деталі

Вашингтон і Київ ведуть переговори про можливість надання Україні ліцензії на самостійне виробництво ракет для систем Patriot, однак, за словами держсекретаря США, тоді, коли така ліцензія буде отримана, то забезпечити виробництво найближчими роками не вийде.  

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"Це питання  обговорюється саме зараз, і як я вже казав, це не є миттєвим рішенням. Я маю на увазі, що нарощення виробництва, навіть за наявності ліцензії, потребує багатьох років на будівництво заводів. Це ж високотехнологічна зброя, тож зараз це питання на стадії перемовин. Можливо, це і вдасться реалізувати, але це не вирішить короткострокову проблему, про яку вони говорять", - пояснив держсекретар.

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Алла Кіосак

Війна в УкраїніПолітика
Війна в Україні
Марко Рубіо
Джеймс Ленкфорд
Вашингтон
MIM-104 Patriot
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна