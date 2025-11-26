"Это мой язык любви": вдова Чарли Кирка отреагировала на слухи о романе после объятий с Вэнсом

Уже несколько недель вдова убитого инфлюенсера-трамписта Чарли Кирка пытается развеять слухи о ее романе с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Эрика Кирк объяснила, что ее привычка обнимать людей — это "язык любви", передает УНН со ссылкой на Bild.

Детали

Волна пересудов поднялась после мероприятия Turning Point USA, в котором Вэнс участвовал в качестве гостя. Когда он вышел на сцену, Эрика Кирк поприветствовала его тесными объятиями. Вице-президент положил ей руки на талию, а вдова провела пальцами по его волосам. Три секунды "щека к щеке" обернулись взрывом спекуляций и мемов.

Эрика Кирк, очевидно, хочет положить этому конец. На мероприятии в Глендейле с ведущей Меган Келли она заявила: "Кому не нравятся объятия, тому нужны объятия". Вдова объяснила, что ее привычка обнимать людей — это "язык любви".

Комментируя это, Келли заметила, что критики "вели себя так, будто ты схватила его за зад". В ответ Эрика Кирк сказала: "Думаю, меня бы меньше ненавидели, если бы я это сделала".

В разговоре Кирк также раскрыла, что сказал ей Вэнс, когда они обнимались на сцене. "Он сказал: "Он очень гордится тобой". А я сказала: "Да благословит тебя Бог"". Затем Кирк объяснила, что во время объятий кладет каждому руку на затылок и говорит: "Да благословит тебя Бог". Это просто я. Если кто-то хочет вырвать это из контекста, пожалуйста", — говорит она.

Bild в свою очередь отмечает, что действительно, есть несколько фотографий, подтверждающих слова Эрики Кирк. Недавно посол США в Индии, Серджио Гор, получил на пресс-мероприятии в Белом доме такие же тесные объятия.

