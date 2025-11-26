"Це моя мова любові": вдова Чарлі Кірка відреагувала на чутки про роман після обіймів із Венсом

Вже кілька тижнів вдова вбитого інфлюєнсера-трампіста Чарлі Кірка намагається розвіяти чутки про її роман із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Еріка Кірк пояснила, що її звичка обіймати людей — це "мова любові", передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Хвиля пересудів піднялася після заходу Turning Point USA, в якому Венс брав участь як гостя. Коли він вийшов на сцену, Еріка Кірк привітала його тісними обіймами. Віце-президент поклав їй руки на талію, а вдова провела пальцями по його волоссю. Три секунди "щока до щоки" обернулися вибухом спекуляцій та мемів.

Еріка Кірк, очевидно, хоче покласти цьому кінець. На заході в Глендейлі з ведучою Меган Келлі вона заявила: "Кому не подобаються обійми, тому потрібні обійми". Вдова пояснила, що її звичка обіймати людей — це "мова любові".

Коментуючи це, Келлі зауважила, що критики "поводилися так, ніби ти схопила його за зад". У відповідь Еріка Кірк сказала: "Думаю, мене б менше ненавиділи, якби я це зробила".

У розмові Кірк також розкрила, що сказав їй Венс, коли вони обіймалися на сцені. "Він сказав: "Він дуже гордий тобою". А я сказала: "Хай благословить тебе Бог"". Потім Кірк пояснила, що під час обіймів кладе кожному руку на потилицю і каже: "Нехай Бог благословить тебе". Це просто я. Якщо хтось хоче вирвати це з контексту, будь ласка", — каже вона.

Bild у свою чергу відзначає, що дійсно, є кілька фотографій, що підтверджують слова Еріки Кірк. Нещодавно посол США в Індії, Серджіо Гор, отримав на пресзаході в Білому домі такі ж тісні обійми.

