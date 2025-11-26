$42.400.03
Вогонь не має шансів: українська компанія XENA встановила рекорд у пожежогасінні
11:49 • 7838 перегляди
Чи зможе Україна продовжувати воювати без американської зброї? У Politico відповіли
10:00 • 10105 перегляди
27 листопада в Україні прогнозують різкий контраст температур: яку погоду очікувати
Ексклюзив
09:34 • 16678 перегляди
Встановлення сонячних панелей: чи допомагають в умовах відключення світла
08:59 • 30111 перегляди
Фабрика медичних трагедій: жертви "лікування" в одеській приватній клініці Odrex розповідають історії, від яких холоне кров
08:59 • 27520 перегляди
"Відповідальність не знає винятків": Генпрокурор Кравченко повідомив про звільнення 74 прокурорів після перевірки інвалідності, у суді - нова справа
08:27 • 17731 перегляди
Міненерго: рф атакувала енергетику в двох областях, графіки - цілодобово, три регіони - на аварійних відключеннях
Ексклюзив
26 листопада, 07:00 • 30838 перегляди
Міжнародний день боротьби з ожирінням: як проблема загострюється під час війни
26 листопада, 06:31 • 16857 перегляди
Мирний план США для України базується на російському документі - Reuters
26 листопада, 06:07 • 14383 перегляди
Трамп натякнув на скорочення мирного плану США з 28 до 22 пунктів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Це моя мова любові": вдова Чарлі Кірка відреагувала на чутки про роман після обіймів із Венсом

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Еріка Кірк намагається розвіяти чутки про її роман із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Вона пояснила, що її звичка обіймати людей — це "мова любові", а під час обіймів з Венсом він сказав, що пишається нею.

"Це моя мова любові": вдова Чарлі Кірка відреагувала на чутки про роман після обіймів із Венсом

Вже кілька тижнів вдова вбитого інфлюєнсера-трампіста Чарлі Кірка намагається розвіяти чутки про її роман із віце-президентом США Джей Ді Венсом. Еріка Кірк пояснила, що її звичка обіймати людей — це "мова любові", передає УНН із посиланням на Bild.

Деталі

Хвиля пересудів піднялася після заходу Turning Point USA, в якому Венс брав участь як гостя. Коли він вийшов на сцену, Еріка Кірк привітала його тісними обіймами. Віце-президент поклав їй руки на талію, а вдова провела пальцями по його волоссю. Три секунди "щока до щоки" обернулися вибухом спекуляцій та мемів.

У США бурхливо обговорюють занадто "теплі" обійми Джей Ді Венса та вдови вбитого активіста Чарлі Кірка04.11.25, 14:13 • 54068 переглядiв

Еріка Кірк, очевидно, хоче покласти цьому кінець. На заході в Глендейлі з ведучою Меган Келлі вона заявила: "Кому не подобаються обійми, тому потрібні обійми". Вдова пояснила, що її звичка обіймати людей — це "мова любові".

Коментуючи це, Келлі зауважила, що критики "поводилися так, ніби ти схопила його за зад". У відповідь Еріка Кірк сказала: "Думаю, мене б менше ненавиділи, якби я це зробила".

У розмові Кірк також розкрила, що сказав їй Венс, коли вони обіймалися на сцені. "Він сказав: "Він дуже гордий тобою". А я сказала: "Хай благословить тебе Бог"". Потім Кірк пояснила, що під час обіймів кладе кожному руку на потилицю і каже: "Нехай Бог благословить тебе". Це просто я. Якщо хтось хоче вирвати це з контексту, будь ласка", — каже вона.

Bild у свою чергу відзначає, що дійсно, є кілька фотографій, що підтверджують слова Еріки Кірк. Нещодавно посол США в Індії, Серджіо Гор, отримав на пресзаході в Білому домі такі ж тісні обійми.

Трамп посмертно нагородив активіста Чарлі Кірка Президентською медаллю Свободи15.10.25, 03:37 • 4267 переглядiв

Антоніна Туманова

Новини Світу
Вибори в США
Джей Ді Венс
Bild
Білий дім