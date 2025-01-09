«Это классический Трамп, поэтому будем серьезными... этого не произойдет": глава МИД Британии объяснил риторику Трампа

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лемми подчеркнул, что не собирается осуждать ближайшего союзника Британии. По мнению Лемми, заявления новоизбранного лидера США ограничиваются "классическим Дональдом Трампом" и, соответственно, не "прогнозируют" противостояние внутри Атлантического альянса.

Пишет УНН со ссылкой на News Sky и Иnfobae.

Детали

Журналисты спросили министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми о его взгляде на недавние комментарии Дональда Трампа.

Лемми ответил: "Я думаю, что это классический Дональд Трамп". Глава британской дипломатии отказался осудить угрозы избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа относительно возможных военных мер по взятию контроля над Гренландией. Лэми объяснил:

Высказывания Трампа могут быть "дестабилизирующими", но он не всегда делал то, что угрожал.

В этом смысле, отвечая на прямой вопрос о военных угрозах, Дэвид Лемми ограничился словами: "Я не в состоянии осуждать нашего ближайшего партнера".

Министр иностранных дел Британии отметил:

Будущее Гренландии - это дело ее народа. Ни одна страна НАТО не вступала в войну с момента создания НАТО. И я не думаю об этом.

Напомним,

Дональд Трамп ранее заявил о своём желании взять под контроль США Гренландию, а также Панамский канал. Но помимо этого, новоизбранный президент США призвал страны НАТО увеличить оборонные расходы до 5% ВВП вместо текущих 2%. Европейские политики отреагировали на призыв Трампа к европейским членам НАТО увеличить показатель расходов.

Франция предостерегла Дональда Трампа от установления контроля над Гренландией с помощью военной силы или экономического принуждения.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский Союз "не позволит другим странам мира атаковать его суверенные границы, кем бы они ни были".

Трамп рассчитывает на Гренландию, чтобы закрепить свое наследие и расширить сферу влияния США - Reuters