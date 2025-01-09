"Це класичний Трамп, тому будемо серйозними… цього не станеться": глава МЗС Британії пояснив риторику Трампа

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі підкреслив, що не збирається засуджувати найближчого союзника Британії. На думку Леммі, заяви новообранного лідера США обмежуються "класичним Дональдом Трампом" і, відповідно, не "прогнозують" протистояння усередині Атлантичного альянсу.

Пише УНН із посиланням на News Sky та Іnfobae.

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Журналісти запитали міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі про його погляд на нещодавні коментарі Дональда Трампа.

Леммі відповів: "Я думаю, що це класичний Дональд Трамп". Глава британської дипломатії відмовився засудити погрози обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливих військових заходів з узяття контролю над Гренландією. Лемі пояснив:

Висловлювання Трампа можуть бути "дестабілізуючими", але він не завжди робив те, що погрожував.

У цьому сенсі, відповідаючи на пряме запитання про військові загрози, Девід Леммі обмежився словами: "Я не в змозі засуджувати нашого найближчого партнера".

Міністр закордонних справ Британії зазначив:

Майбутнє Гренландії – це справа її народу .. Жодна країна НАТО не вступала у війну з моменту створення НАТО. І я не думаю про це.