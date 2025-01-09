"Це класичний Трамп, тому будемо серйозними… цього не станеться": глава МЗС Британії пояснив риторику Трампа

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Київ • УНН

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Глава МЗС Британії Девід Леммі назвав погрози Трампа щодо Гренландії "класичним Трампом" і відмовився критикувати союзника. Франція натомість застерегла США від спроб встановлення контролю над територією.

Міністр закордонних справ Сполученого Королівства Девід Леммі підкреслив, що не збирається засуджувати найближчого союзника Британії. На думку Леммі, заяви новообранного лідера США обмежуються "класичним Дональдом Трампом" і, відповідно, не "прогнозують" протистояння усередині Атлантичного альянсу.

Пише УНН із посиланням на News Sky та Іnfobae.

Деталі

Журналісти запитали міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Леммі про його погляд на нещодавні коментарі Дональда Трампа.

Леммі відповів: "Я думаю, що це класичний Дональд Трамп". Глава британської дипломатії відмовився засудити погрози обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа щодо можливих військових заходів з узяття контролю над Гренландією. Лемі пояснив:

Висловлювання Трампа можуть бути "дестабілізуючими", але він не завжди робив те, що погрожував.

У цьому сенсі, відповідаючи на пряме запитання про військові загрози, Девід Леммі обмежився словами: "Я не в змозі засуджувати нашого найближчого партнера".

Міністр закордонних справ Британії зазначив:

Майбутнє Гренландії – це справа її народу .. Жодна країна НАТО не вступала у війну з моменту створення НАТО. І я не думаю про це.

Нагадаємо

Дональд Трамп раніше заявив про своє бажання взяти під контроль США Гренландію, а також Панамський канал. Але крім цього, новообранний президент США закликав країни НАТО збільшити оборонні витрати до 5% ВВП замість поточних 2%. Європейські політики відреагували на заклик Трампа до європейських членів НАТО збільшити показник витрат. 

Франція застерегла Дональда Трампа від встановлення контролю над Гренландією за допомогою військової сили або економічного примусу.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Європейський Союз "не дозволить іншим країнам світу атакувати його суверенні кордони, ким би вони не були".

Трамп розраховує на Гренландію, щоб закріпити свою спадщину та розширити сферу впливу США - Reuters09.01.25, 13:29 • 20777 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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