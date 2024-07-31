Киев • УНН
Ночью 30-31 июля россия осуществила самую масштабную атаку дронами на Украину за год. Воздушная тревога продолжалась более 9 часов.
Ночью с 30 на 31 июля россияне совершили самую массированную атаку ударными БПЛА по территории Украины. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Это была самая массированная атака Украины ударными дронами за весь год. Основной целью был Киев. Около четырех десятков дронов заходили волнами со всех возможных направлений
По его словам, это была седьмая вражеская атака беспилотниками за июль, а тревога длилась почти 9 часов.
Напомним
Во время атаки российских войск на Киев силами ПВО было уничтожено более 40 вражеских дронов. Ни один беспилотник не достиг своей цели, предварительно в городе нет жертв и разрушений, сообщили в среду в КГВА.
Під час масованої атаки на Київ в метро укривались майже 11,5 тисяч людей - КМДА 31 июля 2024, 06:37 • 30086 просмотров