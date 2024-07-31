Ночью с 30 на 31 июля россияне совершили самую массированную атаку ударными БПЛА по территории Украины. Об этом сообщил спикер Киевской городской военной администрации Михаил Шаманов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Это была самая массированная атака Украины ударными дронами за весь год. Основной целью был Киев. Около четырех десятков дронов заходили волнами со всех возможных направлений - сказал Шаманов.

По его словам, это была седьмая вражеская атака беспилотниками за июль, а тревога длилась почти 9 часов.

Напомним

Во время атаки российских войск на Киев силами ПВО было уничтожено более 40 вражеских дронов. Ни один беспилотник не достиг своей цели, предварительно в городе нет жертв и разрушений, сообщили в среду в КГВА.

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