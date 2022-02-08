Эстония передала Украине мобильный полевой госпиталь
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. Эстонская Республика передала Вооруженным Силам Украины мобильный полевой госпиталь Role 2. Министр обороны Эстонской Республики Кейл Лаанет выразил слова поддержки Украине в ее непоколебимой позиции в отстаивании суверенитета и территориальной целостности, а также в евроатлантических стремлениях нашего государства, информирует УНН со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Детали
Украине передано мобильный полевой госпиталь Role 2 производства Эстонии для ускоренного развертывания и использования в полевых условиях, который обеспечивает оказание медицинской помощи на уровне бригады. Все модули требуют 20 минут времени на развертывания и сворачивания. Они могут использоваться по одному, а также для оборудования полевого госпиталя.
В церемонии подписания договора дарения на военно-морской базе Сил обороны Эстонии приняли участие Министр обороны Эстонской Республики Кейл Лаанет, заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр и Посол Федеративной Республики Германия в Эстонии Кристине Хохман.
Украинской делегации был торжественно передан символический ключ от мобильного полевого госпиталя.
Добавим
Как информировал УНН, в феврале дополнительные группы Вооруженных сил Великобритании могут прибыть в Эстонию. Как заявил посол Соединенного Королевства в Эстонии, более 800 военных прибудут в страну на фоне растущей угрозы возможного нападения России на Украину.
6 февраля стало известно, что более 100 британских элитных военных направили в Украину из-за опасений неизбежного вторжения России. В частности, по меньшей мере 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку, также базируются в Эстонии, которая граничит с Россией.
5 февраля в Киев прибыла уже 8-я птица, которая привезла 86 тонн груза с боеприпасами из США.