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Естонія передала Україні мобільний польовий шпиталь

Естонія передала Україні мобільний польовий шпиталь

Київ • УНН

 • 15956 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. Естонська Республіка передала Збройним Силам України мобільний польовий шпиталь Role 2. Міністр оборони Естонської Республіки Кейл Лаанет висловив слова підтримки Україні у її непохитній позиції у відстоюванні суверенітету та територіальної цілісності, а також у євроатлантичних прагненнях нашої держави, інформує УНН з посиланням на Міністерство оборони України.

Деталі

Україні передано мобільний польовий шпиталь Role 2 виробництва Естонії для прискореного розгортання та використання в польових умовах, який забезпечує надання медичної допомоги на рiвнi бригади. Усi модулі потребують 20 хвилин часу на розгортання та згортання. Вони можуть використовуватися по одному, а також разом для обладнання польового шпиталю.

У церемонії підписання договору дарування на військово-морській базі Сил оборони Естонії взяли участь Міністр оборони Естонської Республіки Кейл Лаанет, заступник Міністра оборони України Ганна Маляр та Посол Федеративної Республіки Німеччина в Естонії Крістіне Хохман.

Українській делегації було урочисто передано символічного ключа від мобільного польового шпиталю.

Додамо

Як інформував УНН, у лютому додаткові групи Збройних сил Великої Британії можуть прибути до Естонії. Як заявив посол Сполученого Королівства в Естонії, понад 800 військових прибудуть в країну на тлі зростаючої загрози можливого нападу Росії на Україну.

6 лютого стало відомо, що понад 100 британських елітних військових направили в Україну через побоювання неминучого вторгнення Росії. Зокрема, щонайменше 1500 британських військовослужбовців, які пройшли зимову підготовку, також базуються в Естонії, яка межує з Росією.

5 лютого до Києва прибув уже 8-й птах, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США.

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