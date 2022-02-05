Британія в лютому відправить свої війська до Естонії через загрозу вторгнення Росії в Україну

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"За нашим планом, перші солдати прибудуть вже цього місяця. Зараз наш полк, що знаходиться в Німеччині, готується до перекидання. Це приблизно 850 військовослужбовців, танки, артилерійські знаряддя і так далі, тобто приблизно така ж бойова група, яка вже розміщена в Естонії", - заявив посол.

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Повідомляється, що підготовка до перекидання контингенту вже почалася. У той же час Аллен додає, що період, протягом якого британські війська пробудуть в Естонії - невідомий.

"Про це не повідомляється, це залежить від обставин. Бути може, два-три місяці, але потім ми разом з естонськими партнерами оцінимо ситуацію з безпекою в регіоні і приймемо рішення", - додав він.

Контингент буде розміщений у військовому містечку в Тапа, де є всі необхідні казарми і павільйони для військової техніки.

Додамо

Тим часом, Європейське Командування збройних сил США повідомило про те, що перші американські війська для посилення союзників по НАТО у Східній Європі та Німеччині на тлі нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною прибули до Німеччини та Польщі.

Нагадаємо

Як стало відомо, США почали перекидати додаткові військові сили до Польщі. Сьогодні на територію держави прибула перша передова група у складі 82 дивізії США.

ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден направить майже дві тисячі військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози.

3 лютого стало відомо, що США планують незабаром перекинути близько тисячі американських військових з Німеччини в Румунію, а також ще дві тисячі - з США до ФРН і Польщі.