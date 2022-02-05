Для усиления войск НАТО в Европе: в Германию и Польшу прибыли первые военнослужащие США

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“Солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден”, — говорится в заявлении представителя командования.

Детали

Там добавили также, что создадут штаб в Германии для поддержки 1700 десантников, предназначенных для переброски в Польшу.

“Это первые из 2000 солдат, прибывших в Европу после объявления Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО”, — передает ведомство.

По данным Пентагона, солдаты армии США из 1-й эскадрильи Stryker численностью около 1000 военнослужащих, базирующиеся в немецком городе Вильсек, будут отправлена в Румынию, а около 1700 военнослужащих, в основном из 82-й воздушно-десантной дивизии, отправлены из Форт-Брэгга в Польшу.

Кроме того, из Форт-Брэгга в Германию должны были прибыть еще 300 военнослужащих.

Также по информации российских СМИ, дополнительные подразделения американских десантников, которых Байден решил перебросить в Восточную Европу, начали прибывать в Польшу. Под Жешувом, это примерно в 70 км от границы с Украиной, произвел выгрузку первый борт.

Добавим

Как стало известно, США начали перебрасывать дополнительные военные силы в Польшу. Сегодня на территорию государства прибыла первая передовая группа в составе 82 дивизии США.

СМИ сообщали, что президент США Джо Байден направит почти две тысячи военнослужащих в Польшу и Германию на фоне российской угрозы.

3 февраля стало известно, что США планируют в скором времени перебросить около тысячи американских военных из Германии в Румынии, а также еще две тысячи - из США до ФРГ и Польши.