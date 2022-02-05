Для посилення військ НАТО в Європі: до Німеччини та Польщі прибули перші військовослужбовці США
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Європейське Командування збройних сил США повідомило про те, що перші американські війська для посилення союзників по НАТО у Східній Європі та Німеччині на тлі нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною прибули до Німеччини та Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
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"Солдати 18-го повітряно-десантного корпусу прибули сьогодні у Вісбаден", — йдеться в заяві представника командування.
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Там додали також, що створять штаб у Німеччині для підтримки 1700 десантників, призначених для перекидання до Польщі.
"Це перші з 2000 солдатів, які прибули в Європу після оголошення Пентагоном про перекидання додаткових сил з США в Європу для підтримки наших союзників по НАТО", - передає відомство.
За даними Пентагону, солдати армії США з 1-ї ескадрильї Stryker чисельністю близько 1000 військовослужбовців, що базуються в німецькому місті Вільсек, будуть відправлені до Румунії, а близько 1700 військовослужбовців, в основному з 82-ї повітряно-десантної дивізії, відправлені з Форт-Брегга до Польщі.
Крім того, з Форт-Брегга до Німеччини повинні були прибути ще 300 військовослужбовців.
Також за інформацією російських ЗМІ, додаткові підрозділи американських десантників, яких Байден вирішив перекинути в Східну Європу, почали прибувати до Польщі. Під Жешувом, це приблизно в 70 км від кордону з Україною, справив вивантаження перший борт.
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Як стало відомо, СШ Апочали перекидати додаткові військові сили до Польщі. Сьогодні на територію держави прибула перша передова група у складі 82 дивізії США.
ЗМІ повідомляли, що президент США Джо Байден направить майже дві тисячі військовослужбовців до Польщі та Німеччини на тлі російської загрози.
3 лютого стало відомо, що США планують незабаром перекинути близько тисячі американських військових з Німеччини в Румунії, а також ще дві тисячі - з США до ФРН і Польщі.