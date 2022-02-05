Для посилення військ НАТО в Європі: до Німеччини та Польщі прибули перші військовослужбовці США

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Європейське Командування збройних сил США повідомило про те, що перші американські війська для посилення союзників по НАТО у Східній Європі та Німеччині на тлі нарощування російської військової потужності на кордоні з Україною прибули до Німеччини та Польщі. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.