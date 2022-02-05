Прилетів уже восьмий птах: до Києва із США доставили ще 86 тонн озброєння
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні до Києва прибув уже 8-й птах, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.
Цитата
"8-й птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери з США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде", - написав міністр.
Додамо
Очікується, що таких рейсів буде 45.
Контекст
Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.
Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.
Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.