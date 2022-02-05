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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 54288 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Прилетів уже восьмий птах: до Києва із США доставили ще 86 тонн озброєння

Прилетів уже восьмий птах: до Києва із США доставили ще 86 тонн озброєння

Київ • УНН

 • 26605 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. Сьогодні до Києва прибув уже 8-й птах, який привіз 86 тонн вантажу із боєприпасами із США. Про це повідомив у Twitter міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

"8-й птах прилетів до Києва! Вага сьогоднішнього вантажу з боєприпасами становить 86 тонн! З 22 січня наші партнери з США відправили в Україну понад 650 тонн оборонних боєприпасів! Далі буде", - написав міністр.

Додамо

Очікується, що таких рейсів буде 45.

Контекст

Українська влада і західні партнери в останні кілька місяців звертають увагу на загострення Росією ситуації з безпекою на Донбасі, нарощування російських сил уздовж кордону з Україною, небезпеку нового російського вторгнення і посилення російської дезінформації.

Головна вимога глави Кремля полягає в гарантіях від США і їх союзників, що НАТО не буде розширюватися далі на схід і не розгорне там системи озброєння, які Росія вважає загрозою.

Росія виставила ряд вимог по так званим "гарантіям безпеки" до США і НАТО. Зокрема це стосується скорочення американських військ і озброєнь в Європі, а також відмови від подальшого розширення Північноатлантичного альянсу на схід за рахунок прийому в НАТО України і Грузії. Серія переговорів, яка відбулася в Женеві, Брюсселі та Відні в січні, закінчилася, за словами Москви"безуспішно", що збільшує ризик ескалації конфлікту навколо України. Однак, очікувала і письмових відповідей, які США і НАТО передали РФ 26 січня. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону і загрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.

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